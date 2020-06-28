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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Такой метод серьезно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Россия в реальных боевых условиях провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свои источника в оборонно-промышленном комплексе.

Во время испытания военные тестировали систему по единому информационному обмену данными, когда показатели одного истребителя видны другим участникам "роя". Дать и место проведения испытаний в ОПК не назвали.

Отмечается, что применение подобной "стаи" серьёзно повышает эффективность выполнения боевых задач.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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