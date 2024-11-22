В России представили AR-очки для проверки транспорта на дорогах

Презентация проекта состоялась на форуме "Транспорт России".

Ространснадзор представил в социальнвх сетях очки дополненной реальности (AR), которыми будут пользоваться инспекторы в ведомстве. Презентация устройства состоялась в ходе проводимого форума "Транспорт России". Специалисты уточнили, что AR-аппаратуру можно использовать как видеорегистратор. А в перспективе данное решение позволит противодействовать коррупции.

В пресс-службе ведомства добавили, что AR-очки или гарнитура дополненной реальности похожи на обыкновенные очки, однако они позволяют пользователю видеть через них различную информацию. В качестве примера, речь может идти об идентификации номера автомобиля, марки и модели транспортного средства, дату выдачи необходимых документов на машину, их срок действия и подобные сведения. Кроме этого, инспектор способен при помощи аппаратуры подключиться дистанционно и вести запись происходящего, автоматически фиксировать начало проверки транспортного средства и формировать документы по ее итогам.

Инспектор вносит информацию о выявленном нарушении в акт осмотра, затем формирует административные материалы и вручает их водителю. пресс-служба Ространснадзора

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Фото и видео: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта