Ространснадзор проведет внеплановые проверки после ЧС с нефтетанкерами

Основной целью проверок является устранение нарушений для недопущения подобных загрязнений моря.

Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта после ЧС с нефтетанкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта РФ.

В центре внимания окажутся погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. В ведомстве отметили, что основной целью проверок является устранение нарушений для недопущения подобных загрязнений моря.Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали свыше 152 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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