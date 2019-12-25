В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Авторы идеи считают, что это сделает невозможным кражу крупных денежных средств у пожилых людей.

Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной предложили ввести суточный лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. С соответствующим предложением обратился глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, пишет RT.

В своем письме он указал, что пожилые люди являются основной целью для телефонных мошенников. Преступники обманным путем узнают данные карт пенсионеров или заставляют их под разными предлогами переводить свои средства на другие счета.

Чтобы обезопасить потенциальных жертв от злоумышленников Курдесов предлагает ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. По его мнению это сделает невозможным кражу крупных денежных средств у пожилых людей.