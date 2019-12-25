В России предлагают ввести для IT-специалистов льготную ипотеку

Для IT-специалистов предлагают также упростить процедуру получения вида на жительства.

Для IT-специалистов российские власти предлагают ввести льготную ипотеку, а также кредитование. Для иностранцев предлагается учредить систему "цифрового резидентства". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой проект дорожной карты второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли.

В проекте документа отмечается, что льготную ипотеку и кредитование планируется ввести для "создания условий для привлечения и релокации (возврата) IT-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области IT, в Российскую Федерацию". Предлагается в рамках проекта также упростить процедуру получения вида на жительства для специалистов из этой области. Сроком реализации данной меры станет март 2022 года.

Кроме того, в России хотят ввести систему "цифрового резидентства" для иностранных компаний и физлиц, которые осуществляют деятельность в сфере IT без непосредственного присутствия на территории страны. В ноябре этого года планируется внести соответствующие изменения в законодательство.

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