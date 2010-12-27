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Сегодня, 13:58
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Rybka123

В российской армии появятся группировки боевых роботов

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Контроль за ними сможет осуществлять один оператор.

В 2025 году в России появится отряд боевых роботов. Об это РИА "Новостям" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что работа конструкторов над проектом начнётся в 2020 году. Предполагается, что за пять лет инженеры разработают готовый продукт. Затем начнётся его внедрение в вооружённые силы РФ.

По плану, будут создан отряд из пяти роботов, подконтрольных одному оператору. Возможно, что роботов оснастят стрелково-гранатометным модулем или 120-миллиметровыми минометами.

Видео: YouTube /

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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