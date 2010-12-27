В 2025 году в России появится отряд боевых роботов. Об это РИА "Новостям" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что работа конструкторов над проектом начнётся в 2020 году. Предполагается, что за пять лет инженеры разработают готовый продукт. Затем начнётся его внедрение в вооружённые силы РФ.
По плану, будут создан отряд из пяти роботов, подконтрольных одному оператору. Возможно, что роботов оснастят стрелково-гранатометным модулем или 120-миллиметровыми минометами.
Видео: YouTube /
В российской армии появятся группировки боевых роботов
Контроль за ними сможет осуществлять один оператор.
В 2025 году в России появится отряд боевых роботов. Об это РИА "Новостям" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,
Обсуждение ( 0 )