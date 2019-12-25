В России определили самый малочисленный народ

Это чамалалы, или чамачалинцы, проживающие на территориях Дагестана и Чечни

По данным Всероссийской переписи населения, на 2010 год их оставалось только 24 человека. В России коренными малочисленными признаются народы, не превосходящие численностью 50 тысяч человек, живущие там же, где их предки, и сохраняющие традиционный уклад жизни и промыслы.

Согласно Посемейной переписи населения Дагестана, в 1886 году насчитывалось около 4 тысяч чамалов. Первая Всесоюзная перепись населения 1926 года выявила чуть менее 3,5 тысяч представителей этого народа, а в 1967 году их численность превышала 4 тысячи человек.

9 августа – Международный день коренных народов мира. В общей сложности сейчас известно о 370 млн их представителей в разных странах, что составляет 5% от населения планеты.

