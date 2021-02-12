В России ограничат объемы домашнего задания

В российских школах вводят лимит на количество домашних заданий, контрольных и проверочных работ. Новые нормы начнут действовать в образовательных учреждениях с 1 сентября. В пресс-службе министерства по просвещению уточнили, что данное решение позволит исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Соответствующее заявление сделал расширенном совместном заседании комитетов Государственной думы сообщил министр профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник указал законодателям, что ограничения установлены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законодательством. Дополнительно документ закрепляет календарно-урочное планирование и количество контрольных и проверочных работ.

Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Первоклассникам рекомендовано не тратить суммарно на домашнюю работу более одного часа в день. Для второклассников и третьеклассников установлен лимит на данный вид работы в полтора часа, а для четвероклассников — два часа. Документ, о котором говорил Сергей Кравцов, определяет максимальное количество контрольных и практических работ, включая и всероссийские проверочные работы, на уровне в десять процентов от общего объема учебного времени. Специалисты особо прописали нормы для выполнения домашних заданий, например, для учеников начальных классов.

Обществознание с 2026 года будут изучать с 9-го класса.

Фото: Piter.tv