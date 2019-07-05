Обществознание с 2026 года будут изучать с 9-го класса

Сергей Кравцов раскрыл нововведения в школах в процессе обучения детей.

Обществознание в российских школах будет изучаться, начиная с 9-го класса с 2026 года. Оставшееся время будет отведено в учебных заведения на изучение истории страны. Соответствующее заявление сделал перед журналистами министр по просвещению Сергей Кравцов в ходе правительственного брифинга в Москве. Чиновник пояснил СМИ, что параллельно ведется разработка учебников по государственным стандартам. на текущий момент профильное ведомство завершило работу над едиными учебниками по истории для школьников с пятого по девятый классы обучения, а также учебников по предмету "бществознание" с девятый по одиннадцатый класс.

И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения России добавил, что тем же приказом было введено нормирование контрольных и проверочных работ. Этих мероприятий должно быть на более десяти процентов от общего количества заявленного времени по школьной программе.

Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах.

Фото: Правительство России