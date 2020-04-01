Медики изобрели специальную воду, которая помогает бороться с вирусами, грибками и бактериями.

В России нашли способ уничтожить коронавирус. Об этом журналистам "Известий" рассказали ученые в инновационном центре "Сколково". Они обнаружили способ, который предположительно будет эффективным в борьбе также против грибков и бактерий.

Исследователи объяснили новый метод. Для борьбы с распространением инфекции понадобится обработанная холодной плазмой вода. Она получила название "Мегнарил". В "Сколково" отметили, что при определенных химических процессах образуются" агрессивные" формы кислорода и водорода. Также выявляется хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить вирусные клетки.

Кроме борьбы с вирусами, воду "Мегнарил" можно применять для обработки индивидуальных медицинских масок, а также дезинфекции различных поверхностей. Российские ученые отметили, что жидкость безопасна для организма человека. Ее производство не будет дорогостоящим. Изготовление подобной воды обойдется в 100 рублей за тысячу литров. на данный момент медики занимаются оформлением патента на изобретение, а также подготовкой серийного выпуска.

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Видео: ВКонтакте/ Фонд Сколково