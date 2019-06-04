Обновленные фотоаппараты "Зенит" продают почти за полмиллиона рублей

Проект реализован усилиями Красногорского завода имени С.А.Зверева и немецкой компании Leica Camera AG.

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов "Зенит". Об этом сообщают "РИА Новости".

Новый фотоаппарат получил название "Зенит М". Дизайн техники полностью копирует внешний вид легендарной отечественной камеры. В его основу лег фотоаппарат Leica M (Type 240) с обновленным программным обеспечением. Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 был полностью разработан российскими специалистами с помощью отечественных компонентов и материалов.

Стоимость "Зенит М" составляет 460 тысяч рублей.

Проект реализован усилиями Красногорского завода имени С.А.Зверева и немецкой компании Leica Camera AG.

Видео: YouTube/ PhotoWebExpo