В России на 7-20% могут подорожать колбаса и сосиски

Подорожать продукция может с конца октября.

Ведущие компании, которые занимаются переработкой мяса, заявили, что их продукция подорожает на 7-20%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей крупных ритейлеров.

Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября - начала ноября..., - пишет газета.

Уведомили о повышении цен "Мираторг", "Останкино", "Дымов", "Клинский". Сообщается, что продукция подорожает из-за роста цен на сырье, а также упаковку, моющие средства и тк далее.

Как заявили "Известиям" в Минсельхозе, для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. Так, животноводческим предприятиям выделяют дополнительно 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Ранее мы сообщали, что предпринимателям Петербурга предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием.

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