В России могут ввести акцизы на сладкие напитки

Ставка акцизы может быть установлена в зависимости от цены напитка.

Правительство России возвращается к обсуждению ввода акцизов на сладкие напитки. Как пишут "Ведомости", поручение о проработке данной инициативы уже было направлено в соответствующие ведомства.

В настоящий момент в Минсельхоз поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Ведомству поручили предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

По информации издания, ставки акциза могут установить в зависимости от стоимости напитка и содержания в нем сахара. Таким образом, годовой акцизный сбор может составить от 10 до 20 млрд рублей.

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