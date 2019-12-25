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В России могут ввести акцизы на сладкие напитки
Сегодня, 12:34
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В России могут ввести акцизы на сладкие напитки

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Ставка акцизы может быть установлена в зависимости от цены напитка.

Правительство России возвращается к обсуждению ввода акцизов на сладкие напитки. Как пишут "Ведомости", поручение о проработке данной инициативы уже было направлено в соответствующие ведомства.

В настоящий момент в Минсельхоз поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Ведомству поручили предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

По информации издания, ставки акциза могут установить в зависимости от стоимости напитка и содержания в нем сахара. Таким образом, годовой акцизный сбор может составить от 10 до 20 млрд рублей.

Фото: pixabay 

Теги: акцизы на сладкие напитки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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