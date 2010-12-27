Общественные активисты предлагают ввести в России практику детских судов

Общественный совет по делам детей предлагает передать рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних в отдельные судебные инстанции.

В Общественном совете при детском омбудсмене предложили инициативу о рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних в отдельных судах. По мнению представителей ведомства, рассмотрение правонарушений в отношении взрослого населения и детей должны проводить разные люди.

Как сообщает один из правозащитников, молодежь больше нуждается в воспитательных мерах, а не репрессионных. Также юрист отметила, что по закону России судья может принять решение о наказании в форме передачи ребенка родителям для воспитательных целей, однако, про данную меру регулярно забывают.

Общественные деятели подготовили ряд поправок, которые призваны улучшить судебный процесс для несовершеннолетних. К примеру, активисты хотят разрешить молодым людям находиться в воспитательной колонии до достижения 21 года. В настоящее время этот возраст составляет 18 лет.

Предложение еще не поддержали в Министерстве юстиции и прокуратуре.