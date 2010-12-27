Россия будет компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Общий объем инвестиция составит миллиарды рублей.

Иностранные компании, снимающие кино в России, смогут вернуть себе от 30 до 40 процентов расходов. Об этом сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

По его словам, программу запустят этой осенью. Она предусматривает субсидии в размере 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в последующие два года. Сельянов сообщил, что программа рассчитана на 4 года.

Оператором программы станет российский экспортный центр,в экспертную группу которого войдут представители Минкультуры и кинематографии.

Ранее мы писали о новом проекте Netflix, который будет связан с Элвисом Пресли.

Фото: открытые источники