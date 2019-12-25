В России издатели книг пожаловались на подорожание бумаги

В связи с этим могут подорожать и сами книги.

Издатели книг в России жалуются на подорожание бумаги. Это в свою очередь может привести к росту цен на продукцию. Об этом говорится в письме Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, передает "Коммерсант".

Как сказал финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, с начала 2021 года цены выросли на 39%. Причиной этого стало повышение стоимость макулатуры более чем в два раза.

На повышение цен в том числе повлиял курс рубля, потому что оборудование для производства бумаги закупается в Европе, сказал Калиничев.

В письме РКС уточняется, что картон производства "Пролетарий СПб" подорожал в 2021 году на 50%. А картон производства ООО "Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦКБ) "Кама" вырос в цене на 33,9%. Ранее в год рост цен не превышал 7%. Об этом сказал президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

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