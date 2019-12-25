В России хотят ввести новый штраф для автомобилистов

Наказание хотят ввести за превышение установленной скорости движения на протяженных участках.

Российских водителей предупредили о планах ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом представители Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око" рассказали порталу Autonews.ru.

Издание сообщает, что речь идет об одном виде нарушения – превышении установленной скорости движения.

В Ассоциации отметили, что комплексы контроля средней скорости прошли проверки и сертификации. Они будут выявлять нарушения на дорогах по статье 12.9 КоАП. Изменения в кодекс прорабатывают в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

Производители уверены, что фотовидеофиксаторы – самые эффективные приборы для поддержания безопасности на дорогах.

На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%. Из сообщения "Око"

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