Для автомобилистов ввели штрафы за парковку, которая мешает подойти к мусорному баку

Штраф составит минимум 3 тыс. рублей.

Депутаты ЗакСа приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому для водителей введут новые штрафы. Им придется заплатить в том случае, если их автомобиль перегородил проход к контейнерным площадкам. Заседание проходит 2 июня в Мариинском дворце.

Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Теперь документ пойдет на подпись губернатору. Ранее депутаты запретили парковаться на территории зеленых насаждений и детских и спортивных площадках.

Фото: Piter.TV