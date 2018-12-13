В России будет упрощен порядок правил оформления инвалидности

Процедура займет меньше времени и не потребует личного присутствия человека в госучреждениях.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об утверждении новых правил установления инвалидности. Благодаря им процедура займет меньше времени и не потребует личного присутствия человека в госучреждениях.

Медведев сообщил, что поправки переведут многие процедуры в режим онлайн, а также сократятся сроки оформления. По мнению премьер-министра, необходимо облегчить жизнь инвалидов. Поэтапно планируется переход на оформление документов через портал госуслуг

Такое решение было принято после встречи Медведева с представителями общественных организаций инвалидов. В ближайшем будущем на заседании правительства будет также обсуждать вопрос, касающийся доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

Видео: Piter.tv