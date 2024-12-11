В Россельхознадзоре заявили о частой фальсификации сливочного масла

Сергей Данкверт сообщил о статистике по импорту молочной продукции.

Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции выявили в сливочном масле. Соответствующее заявление сделал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Эксперт привел подобну информацию в ходе выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках "Продэкспо — 2025".

К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

Специалист добавил, что в 2024-м году Россельхознадзор вместе с Федеральной налоговой службой сделали первые шаги в использовании системы, позволяющей которая позволяет надзорному ведомству получать результаты лабораторных исследований по продуктам питания. Этот инструмент дает государственным служащим доначислять налоги для тех предприятий, которые недоплачивали денежные средства при использовании растительных жиров. Глава Россельхознадзора указал, что в 2024 году наша страна увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн. Из данного количеств поставленного покупателям товары порядка 94 процента пришлись на Белоруссию.

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Фото: Piter.tv