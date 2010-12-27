  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре дали противогриппозные советы для школьников
Сегодня, 6:36
20
lesjasap

В Роспотребнадзоре дали противогриппозные советы для школьников

0 0

Учащимся напомнили о действиях, необходимых для того, чтобы не заразиться вирусной инфекцией.

В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам в связи с преддверием наступления осеннего карантина. В ведомстве объяснили родителям как можно уберечь школьников от болезни. 

Дети болеют чаще, чем взрослые, потому что их иммунная система все еще развивается. Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию, они неизбежно тесно контактируют друг с другом, что увеличивает вероятность распространения микробов и инфекций

напомнили специалисты

Эксперты советуют не пренебрегать вакцинацией, а также соблюдать требования гигиены. Мыть руки с мылом необходимо не менее 20 секунд, а также важно уделять внимание технике данной процедуры. Детям рекомендуют не брать у других учеников столовые приборы, стаканы, не есть из одной посуды. При кашле или чихании нужно прикрывать рот рукой, а после мыть руки. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец выставил на продажу Евангелие с автографом Григория Распутина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: буфет, профилактика гриппа, роспотребнадзор, школа
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии