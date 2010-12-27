В Роспотребнадзоре дали противогриппозные советы для школьников

Учащимся напомнили о действиях, необходимых для того, чтобы не заразиться вирусной инфекцией.

В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам в связи с преддверием наступления осеннего карантина. В ведомстве объяснили родителям как можно уберечь школьников от болезни.

Дети болеют чаще, чем взрослые, потому что их иммунная система все еще развивается. Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию, они неизбежно тесно контактируют друг с другом, что увеличивает вероятность распространения микробов и инфекций напомнили специалисты

Эксперты советуют не пренебрегать вакцинацией, а также соблюдать требования гигиены. Мыть руки с мылом необходимо не менее 20 секунд, а также важно уделять внимание технике данной процедуры. Детям рекомендуют не брать у других учеников столовые приборы, стаканы, не есть из одной посуды. При кашле или чихании нужно прикрывать рот рукой, а после мыть руки.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец выставил на продажу Евангелие с автографом Григория Распутина.

Фото: Piter.tv

