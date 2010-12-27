Петербуржец выставил на продажу Евангелие с автографом Григория Распутина

По словам владельца, издания было выпущено в 1904 году.

Петербуржец выставил на Avito Святое Евангелие с автографом Григория Распутина. Старинное издание мужчина оценил почти в 4 млн рублей. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений 4 сентября.

Книга 1904 года заключена в бархатный переплет с металлическими накладками. Продавец утверждает, что в Евангелии оставил свой автограф приближенный семьи Николая II Григорий Распутин.

"Дорогая сестра, имей веру в Иисуса Христа нашего и будь ангелом добра и любви. Дай Бог, чтобы надежда наша вселилась на небеса. Целую, ваш Григорий", - написано в издании.

Как считает владелец, книга может быть интересна коллекционерам, музеям и архивам.

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Фото: avito.ru