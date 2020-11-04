В Роспотребнадзоре назвали нетипичный симптом коронавируса

Данная проблема обнаружилась у 18% больных.

Заложенность ушей является одним из встречающихся симптомов коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообзила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист рассказала об исследовании турецких ученых, которые показали наличие этой проблемы у 18% изученных анализов пациентов с COVID-19. У людей с легкой формой заложенность ушей встречается в 12% случаев, при средне-тяжелой и тяжелой - 3%.

Пшеничная добавила, что данный симптом может также встречаться и при ОРВИ, но со временем проходит. Если же симптом не пропадет в течение нескольких дней необходимо обратиться к врачу.

Видео: YouTube / Sky News