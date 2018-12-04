Наибольшее число заявок на патенты поступало из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии и с/х.

В Роспатенте рассказали о самой необычной заявке в 2019 году. Ей оказался зимний гаечный ключ, в ручке которого имеется греющий элемент. Об этом пишут РИА Новости.

По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, сам инструмент выкрашен в красный цвет. Это позволит владельцу гаечного ключа не потерять его из виду. Разработка пригодится тем, кто сталкивается с необходимостью что-то закрутить или открутить на улице в 40-градусный мороз.

Кроме того, глава ведомства рассказал о самых популярных сферах деятельности, где наблюдалось наибольшее число заявок на патенты. Среди них оказались электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии и сельское хозяйство.

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