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В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в "Эгмонт"

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Юрий Чиханчин рассказал о работе страны по финансовым расследованиям.

В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства делегации страны в  группе "Эгмонт". Юрий Чиханчин заметил, что приостановка деятельности России в указанной структуре идет на пользу исключительно криминальному миру. Соответствующее заявление в ходе доклада перед главой государства Владимиром Путиным в Ново-Огареве сделал руководитель профильного ведомства. Специалист заметил, что до этой приостановки страна вела около 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел в "Эгмонте".

Нам отключили от сети "Эгмонт", которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. Но мы ищем другие варианты, каналы. Мы работали более чем с 50 странами...

Юрий Чиханчин

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: росфинмониторинг, юрий чиханчин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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