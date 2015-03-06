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Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

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Юрий Чиханчин рассказал о сотрудничестве с Центральным банком страны.

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных финансовых институтов в 90 процентов. Соответствующее заявление в ходе доклада перед главой государства Владимиром Путиным в Ново-Огареве сделал руководитель профильного ведомства Юрий Чиханчин. Руководитель финансовой разведки страны отметил, что Росфинмониторинг совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор экономической системы порядка 320 миллиардов рублей.

С 10% мы продолжаем работать... Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента".

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Росфинмиониторинг контролирует более 25 тысяч участников операций с криптовалютами.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: росфинмониторинг, финансы, юрий чиханчин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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