Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

Юрий Чиханчин рассказал о сотрудничестве с Центральным банком страны.

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных финансовых институтов в 90 процентов. Соответствующее заявление в ходе доклада перед главой государства Владимиром Путиным в Ново-Огареве сделал руководитель профильного ведомства Юрий Чиханчин. Руководитель финансовой разведки страны отметил, что Росфинмониторинг совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор экономической системы порядка 320 миллиардов рублей.

С 10% мы продолжаем работать... Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента". Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Росфинмиониторинг контролирует более 25 тысяч участников операций с криптовалютами.

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