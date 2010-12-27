В Рощино отремонтировали артезианскую скважину

Старая скважина, пробуренная в 1950-х, обветшала.

Сегодня, после проб воды, в Рощино вернулась качественная питьевая и техническая вода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Вчера, 2 августа, из 160-метровой отремонтированной скважины взяли пробу воды. Сегодня результат анализов показал, что вода из источник полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. И уже в 9 утра от скважины начали запитывать водоснабжение поселка. Давление в системе нормализуется к пяти вечера.

Временные трудности в подаче населению воды в поселке Рощино были связаны с обветшанием скважины, так как ее пробурили еще в 1950-х годах. Во время ремонта скважины, людям привозили питьевую и техническую воды.

Ранее мы сообщали, что "Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных Петербурга.

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