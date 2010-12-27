"Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных Петербурга

В условиях жары бездомные особенно нуждаются в чистой питьевой воде.

Благотворительная организация "Ночлежка" проводит акцию по сбору питьевой воды для бездомных. Приносить бутылки можно с первого по восьмое августа с 9 утра по 22 часа вечера. Их принимают волонтеры и сотрудники центра по Боровой улице, 122Б. После завершения сбора воду раздадут нуждающимся на остановках "Ночного автобуса". Ежедневно к нему приходит по 200 человек.

Предпочтительнее негазированная вода в бутылках емкостью 0,5-0,6 л. Это самая удобная емкость для раздачи, а еще потом бездомным людям будет удобно носить с собой такие бутылки, пополняя их водой по мере возможности отмечают представители "Ночлежки".

Напомним, что у людей без определенного места жительства нет доступа к чистой воде, поэтому им зачастую приходиться пить из рек и каналов города.

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