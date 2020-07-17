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В "Р-Фарм" рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран

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В мире подтверждено почти 14 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фармацевтическая компания "Р-Фарм" договорилась с англо-шведскими коллегами из AstraZeneca о производстве в РФ оксфордской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире "Россия 24" рассказал глава совета директоров и основатель отечественной компании Алексей Репик.

По его словам, лекарство планируют поставлять в 30—50 стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ. 

Напомним, что 18 июня в РФ начались тестирования вакцины от коронавирусной инфекции. В середине июля первых добровольцев выписали из больницы. 

Видео: Министерство Обороны

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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