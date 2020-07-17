В "Р-Фарм" рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран

Фармацевтическая компания "Р-Фарм" договорилась с англо-шведскими коллегами из AstraZeneca о производстве в РФ оксфордской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире "Россия 24" рассказал глава совета директоров и основатель отечественной компании Алексей Репик.
По его словам, лекарство планируют поставлять в 30—50 стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.
Напомним, что 18 июня в РФ начались тестирования вакцины от коронавирусной инфекции. В середине июля первых добровольцев выписали из больницы.
Видео: Министерство Обороны
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все