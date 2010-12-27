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В РПЦ раскритиковали Шнурова и Басту за мат
Сегодня, 23:03
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IRINA_CHALKINA
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В РПЦ раскритиковали Шнурова и Басту за мат

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Представители музыкальной индустрии употребляли ненормативную лексику в шоу-программе "Голос".

Русская православная церковь раскритиковала Шнурова и Басту за употребление мата в шоу-программе "Голос". Об этом известно из эфира программы на телеканале "Спас", в которой был гостем первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков.

у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике

заявил Щипаков

 Александр Щипков отметил, что  телевидение должно выполнять просветительскую и воспитательную функции.

Напомним, что 22 августа стало известно, что новыми наставниками программы станут Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и репер Баста.

Фото: Shnurovs/Instagram

Теги: баста , шнуров , шоу голос
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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