В РПЦ назвали русский народ убийцей из-за абортов

Священник отметил, что русский народ постепенно вымирает.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал русских "народом-убийцей". Такие слова он произнес о ответ на вопрос об абортах в эфире канала "Союз".

К священнику обратилась женщина с варикозом, которая была вынуждена сделать аборт из-за болезни. В ответ Смирнов назвал абортированные "греховной практикой". У людей, принявших это решение, крахмальная тряпочка вместо совести, сказал протоиерей.

Он считает, что никакая болезнь матери не должна быть поводом для аборта. Самих женщин он сравнил с солдатами. Смирнов также отметил, что русский народ постепенно вымирает, и в случае "прихода" мусульман и азиат, русские окажутся у них в подчинении.

Видео: YouTube/ Давуд Кахриманов, Ми́ссия-ОД