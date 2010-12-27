В Пушкине в ДТП с таксистом-мигрантом пострадала женщина

В среду, 2 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала женщина. В сети появились фотографии с места происшествия.
Инцидент произошел в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. Водитель такси, гражданин Узбекистана, управляя автомобилем марки Hyundai Solaris, во время разворота в пробке столкнулся со встречной машиной и улетел в кювет. В результате происшествия пострадала женщина-пассажирка. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.
Правоохранителям удалось выяснить, что перед поездкой мигрант не прошел медосмотр и контроль технического состояния транспортного средства. Кроме того, у него нет российского водительского удостоверения, лицензии и путевого листа.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.
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