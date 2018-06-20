В Пушкине провалился асфальт

Ситуация произошла на на Удаловской улице.

Снег в Северной столице уже практически полностью сошел с земли - настала очередь схода асфальта. В Пушкине на Удаловской улице произошел провал грунта, рассказывают очевидцы.

На место прибыли службы.

Интернет-пользователи в шутку назвали дыру в асфальте "порталом" и сообщили о "пробитии дна".

"Уже дно пробили, ураа!!!)" - пишет пользователь группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Портал открыт!!!" - иронично заметил один из пользователей.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург