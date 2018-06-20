В Пушкине провалился асфальт

Снег в Северной столице уже практически полностью сошел с земли - настала очередь схода асфальта. В Пушкине на Удаловской улице произошел провал грунта, рассказывают очевидцы.
На место прибыли службы.
Интернет-пользователи в шутку назвали дыру в асфальте "порталом" и сообщили о "пробитии дна".
"Уже дно пробили, ураа!!!)" - пишет пользователь группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
"Портал открыт!!!" - иронично заметил один из пользователей.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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