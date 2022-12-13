В Пулково задержали мужчину, который пытался увезти в Турцию 3,5 млн рублей

По решению суда, деньги изъяты в качестве вещественных доказательств, конфискованы и обращены в собственность государства.

В Пулково у россиянина, улетающего из Петербурга в Анталию, изъяли незадекларированные деньги. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина вошел в "зеленый" коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. При таможенном осмотре багажа и опросе мужчина сначала достал купюры из карманов одежды, затем наличные инспекторы обнаружили у него в сумке, в рюкзаке и в двух чемоданах.

В общей сложности в багаже и в одежде пассажир вывозил 40 150 евро и 5000 рублей, что составляет в пересчете более 47 000 долларов США или 3,5 миллиона рублей.

С учетом разрешённых к перемещению без декларирования 10 тысяч долларов США сумма незаконно вывозимых денежных средств составила более 37 тысяч долларов США по курсу ЦБ РФ. Пассажир совершил незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 200.1 УК РФ.

По решению суда, деньги изъяты в качестве вещественных доказательств, конфискованы и обращены в собственность государства. Пассажиру назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.

Ранее выборгские таможенники пресекли вывоз книг XIX – начала XX веков

Фото: СЗТУ