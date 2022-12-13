Выборгские таможенники пресекли вывоз книг XIX – начала XX веков

Экспертиза установила, что это печатные издания, созданные 100 лет назад и более. Их вывоз за пределы России без разрешительных документов запрещен.

Выборгские таможенники пресекли вывоз старинных книг на территорию Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Книги издания XIX – начала XX веков обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Торфяновка Выборгской таможни в багаже гражданина Италии. У 26-летнего мужчины, которые ехал на автобусе из России в Финляндию, среди личных вещей таможенники обнаружили старинные книги: "Чтецъ декламаторъ / Антологiя современной поэзiи / том IV, изд. II, 1912" и "Устав", изданный в типографии Почаевского монастыря.

Экспертиза установила, что это печатные издания, созданные 100 лет назад и более. Их вывоз за пределы России без разрешительных документов запрещен.

В отношении гражданина Италии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию.

Ранее выборгские таможенники обнаружили в багаже москвички незадекларированные два миллиона рублей.

Больше фотографий в нашем Telegram-канале.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ