Выборгские таможенники обнаружили в багаже москвички незадекларированные два миллиона рублей

По курсу ЦБ общая сумма незадекларированной валюты в эквиваленте превышает 24,5 тысячи долларов США.

На таможенном посту МАПП Торфяновка Выборгской таможни у жительницы Москвы, выезжающей из РФ в Финляндию, выявлена крупная сумма незадекларированной валюты. Подробности сообщила пресс-служба СЗТУ.

Выборгские таможенники совместно с сотрудниками пограничной службы осмотрели личные вещи гражданки и обнаружили 400 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей. По курсу ЦБ общая сумма незадекларированной валюты в эквиваленте превышает 24,5 тысячи долларов США.

В отношении женщины возбуждено дело по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) инструментов).

Напомним, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию.

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Фото: СЗТУ