В Пулково введут новую систему для отслеживания движения самолетов

Система будет внедрена для снижения аварийности как на земле, так и в воздушном пространстве.

Петербургский аэропорт Пулково внедрит новую многопозиционную систему наблюдения "Альманах". Набор устройств, который в аэропортах РФ внедряется впервые, позволит в режиме онлайн отслеживать все движущиеся объекты на взлетно-посадочной полосе и в воздушном пространстве, сообщает замдиректор Службы радиотехнического оборудования и связи Сергей Карякин.

Как это будет работать: информация на диспетчерскую службу будет подаваться сразу с 20-ти маячков типа «ГНОМ», расположенных по всем всему периметру воздушной гавани. Они могут фиксировать самые маленькие цели, включая, к примеру, квадракоптеры и другие небольшие беспилотники. Чтобы избежать возможной аварий, обслуживающий транспорт помечен специальными датчиками.

По словам Карякина, система начнёт функционировать с февраля-марту текущего года, а на данный момент в Пулково проходят предварительные испытания "Альманаха".