В "Пулково" уборщица украла телефон у пассажира

В аэропорту сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу мобильного телефона у пассажира.

В Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково" сотрудники транспортной полиции разыскивали вора, который похитил телефон одного из пассажиров, сообщила 7 декабря пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая рассказала, что оставила телефона на зарядке в зане регистрации аэропорта, а когда пришла, его уже там не было. Стражи порядка отправились на поиск вора и выяснили, что телефон похитила 49-летняя жительница Петербурга, которая работает уборщицей в клининговой компании, обслуживающей территорию аэропорта "Пулково".

Задержанная призналась, что во время уборки заметила на зарядке телефон. Убедившись, что за ней ни кто не смотрит, она решила украсть телефон.

В отношении злоумышленницы заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание по этой статье обозначено сроком до пяти лет.