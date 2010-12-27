В Пулково цены на парковку стали ниже

В Петербург изменился тариф парковок в аэропорту.

В петербургском аэропорту "Пулково" с 1 февраля внесены попарвки в тарифы на двух парковочных зонах. Теперь, стоимость 30 минут простоя на парковке Р2 - 100 рублей.

С февраля ввелись изменения на зонах Р1 и Р2 – начиная с 4 дня парковки, в зоне Р1 стоимость составляет 500 рублей в сутки, напомним, что ранее цена парковки была 700 рублей. На территории малого промежутка времени использования парковок Р2 цена за полчаса составляет 100 рублей, час - 200 рублей.

Стоит отметить, что для быстрой высадки или встречи пассажиров можно использовать 15 минут, которые обойдутся бесплатно.