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В Пулково цены на парковку стали ниже
Сегодня, 13:39
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Shdaria
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В Пулково цены на парковку стали ниже

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В Петербург изменился тариф парковок в аэропорту.

В петербургском аэропорту "Пулково" с 1 февраля внесены попарвки в тарифы на двух парковочных зонах. Теперь, стоимость 30 минут простоя на парковке Р2 - 100 рублей. 

С февраля ввелись изменения на зонах Р1 и Р2 – начиная с 4 дня парковки, в зоне Р1 стоимость составляет 500 рублей в сутки, напомним, что ранее цена парковки была 700 рублей. На территории малого промежутка времени использования парковок Р2 цена за полчаса составляет 100 рублей, час - 200 рублей. 

Стоит отметить, что для быстрой высадки или встречи пассажиров можно использовать 15 минут, которые обойдутся бесплатно. 

 

 
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Теги: новости петербург , парковки в пулково , петербург , пулково
Категории: Новости СПб Лента новостей

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