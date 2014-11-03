В Пулково проверили 140 макак из Вьетнама

Партию макак из Вьетнама проверили в аэропорту Пулково.

Специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 140 макак, доставленных авиарейсом из Вьетнама. После проверки животных направили в научно-исследовательский центр Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии из 140 макак, доставленных в Россию самолетом из Вьетнама.

Инспекторы обследовали макак крабоедов и длиннохвостых макак, оценив их состояние здоровья и соблюдение требований при перевозке. Кроме того, специалисты проверили животных на наличие заразных и особо опасных заболеваний.

По итогам проверки нарушений не выявили, и все животные успешно прошли обязательный ветеринарный контроль. После завершения процедур макак направили в научно-исследовательский центр, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора