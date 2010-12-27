В "Пулково" появилась стоянка машин для каршеринга

С понедельника, 4 декабря, в аэропорту "Пулково" появилась стоянка для автомобилей системы каршеринга. Их можно будет использовать вместо такси или общественного транспорта.

Места для стоянки автомобилей системы каршеринга появились в зоне краткосрочной парковки аэропорта Петербурга "Пулково". Взять машину во временную оплату можно с понедельника, 4 декабря.

В "Воздушных Воротах Северной Столицы" надеются, что арендованные машины смогут заменить такси. На таком автомобиле можно приехать в аэропорт и оставить ее на парковке. А прилетев в Петербург, можно арендовать авто через приложение. И после получения багажа сесть в машину и сразу поехать в город. Потом арендованный автомобиль можно оставить в специальных зонах.

В "Пулково" работает сервис "Делимобиль". Аренду машин можно осуществить через их приложение.