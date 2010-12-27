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Петербуржец пытался отправить посылку в Париж с минными взрывателями
Сегодня, 13:18
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Shdaria
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Петербуржец пытался отправить посылку в Париж с минными взрывателями

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Взрывотехники вывезли из Пулково партию немецких минных взрывателей времен Второй мировой войны.

В петербургском аэропорту Пулково обнаружили два минных взрывателя в одном из почтовых отправлений. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что накануне, 19 июля в почтовом отправлении, которое должно было покинуть Санкт-Петербург и отправится в Париж, в ходе досмотра нашли два минных взрывателя. Взрывотехники вывезли находку. Уточняется, что в посылке была партия немецких минных взрывателей времен Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" 50-летняя петербурженка украла у мексиканца мобильник за 45 тысяч рублей



 

Теги: взрыватель , новости петербург , новости спб , петербург , пулково
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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