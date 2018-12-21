В Пулково направили запасной борт для отправки пассажиров в Анталью

Из Пулково все еще не вылетел самолет авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. В аэропорт отправили запасной борт для перевозки пассажиров.

В субботу, 1 июня, из Пулково не вылетел самолет в Анталью по техническим причинам. Не вылетел он ни вечером этого же дня и ни утром в воскресенье, 2 июля. Предварительное время вылета на данный момент 21:09. В связи с этим в Пулково направили запасной борт. Об этом пишет 78.ru.

Изначально рейс задержали на два часа, а потом и вовсе перенесли больше чем на сутки. Пассажиров даже успели высадить из самолета и вернуть в аэропорт.

Сотрудники авиакомпании рассказали, что ждали дополнительную деталь из Стамбула, чтобы устранить неполадки, однако и это не помогло. Теперь в Петербург направили запасной борт.

Ранее сообщалось, что рейс из Пулково в Анталью задержали более чем на сутки.

Фото: Piter.TV