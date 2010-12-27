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В "Пулково" наблюдаются массовые задержки рейсов
Сегодня, 12:21
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nadezhda_sib

В "Пулково" наблюдаются массовые задержки рейсов

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В среду, 21 августа, как минимум 12 рейсов не вылетят вовремя.

В среду, 21 августа, 12 рейсов из петербургского аэропорта "Пулково" вылетят с задержкой, в том числе это касается вечерних рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. 

Так, например, уже на 3 часа задерживается вылет из Петербурга в Барселону. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был отправиться в 08:35, однако до сих пор не вылетел. Также на табло появилась информация о задержке рейса авиаперевозчика "Руслайн" в Воронеж, который был назначен на 22:05. 

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", аэропорт в Петербурге работает в штатном режиме, о причинах задержки самолетов стоит уточнять у авиакомпаний. Рейс задержан в том случае, если самолет не успел вовремя прилететь в аэропорт. 

"Мы все принимаем и отправляем согласно расписанию",

- добавили в пресс-службе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Пулково. 

Фото: pixabay.com 

Теги: задержка рейса, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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