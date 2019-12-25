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В аэропорту Петербурга ликвидировали незаконную парковку
Сегодня, 20:27
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В аэропорту Петербурга ликвидировали незаконную парковку

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Автомобили на подступах к "Пулково" перевели на штрафстоянку

В петербургском аэропорту 14 декабря ликвидировали стихийную парковку. Об этом сообщили во вторник в городском комитете по транспорту.

Так, автомобили на подступах к "Пулково" перевели на штрафстоянку. Проверка проводили вместе с ГИБДД. 

Добавим, что штрафы за оставленные машины у аэропорта "Пулково" на 15 минут или меньше составляют 200 рублей, на полчаса — 700 рублей, более 30 минут — по 700 рублей за каждые полчаса.

Ранее первый рейс из Петербурга в Софию в режиме открытого неба состоится 15 декабря. Стоимость билетов — от 50 долларов.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, аэропорт, незаконная стоянка, пулково, штрафстоянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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