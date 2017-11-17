В Пулково задержали двух "друзей по наркотикам"

В петербургском аэропорту задержали двух мужчин с 15 килограммами запрещенного вещества.

В Пулково "поймали" двух мужчин с 15 килограммами запрещенного психоактивного вещества. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.



По данным правоохранителей, один из задержанных, 44-летний петербуржец имел при себе килограмм наркотика. Дома у него нашли еще 14. Второй мужчина принес с собой 100 граммов порошка, а еще 400 у него нашли в квартире. Изъяты мобильные телефоны и электронные весы.



В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств или психотропных веществ) и по ч. 5 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ). Максимальная санкция этих статей предусматривает ответственность от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

