В Петербурге избрали меру пресечения механику по делу о гибели рабочих на стройке

Истёкший срок освидетельствования газовых баллонов стал частью дела о гибели рабочих.

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения механику автоколонны Егору Алексееву по делу о гибели двух рабочих на стройке Судебного квартала. Ему запретили совершать определённые действия. Об этом 21 октября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, Алексеев отвечал за техническое состояние автомобилей и допустил к работе "Камаз", оснащённый газобаллонным оборудованием. Срок освидетельствования баллонов истёк в феврале 2026 года. Как полагает следствие, из-за этого повреждения их оболочек не выявили своевременно.

Мужчину задержали 20 октября. Алексеев не признал вину и возражал против избрания ему меры пресечения.

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Фото: Piter.TV