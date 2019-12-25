  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге избрали меру пресечения механику по делу о гибели рабочих на стройке
Сегодня, 12:29
189
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге избрали меру пресечения механику по делу о гибели рабочих на стройке

0 0

Истёкший срок освидетельствования газовых баллонов стал частью дела о гибели рабочих.

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения механику автоколонны Егору Алексееву по делу о гибели двух рабочих на стройке Судебного квартала. Ему запретили совершать определённые действия. Об этом 21 октября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, Алексеев отвечал за техническое состояние автомобилей и допустил к работе "Камаз", оснащённый газобаллонным оборудованием. Срок освидетельствования баллонов истёк в феврале 2026 года. Как полагает следствие, из-за этого повреждения их оболочек не выявили своевременно.

Мужчину задержали 20 октября. Алексеев не признал вину и возражал против избрания ему меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: школьник похитил дорогостоящие часы из квартиры на улице Марата. Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии