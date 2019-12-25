В Петербурге за девять месяцев появилось 6 тысяч новых дорожных знаков

Также незаконную рекламу и граффити убрали с 18 065 знаков и светофоров.

С января по сентябрь на улицах Петербурга заменили 6133 дорожных знака. Итогами работы в сфере организации безопасного дорожного движения за девять месяцев поделилась пресс-служба Комитета по транспорту.

По данным ведомства, специалисты нанесли более 660 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Также от рекламных объявлений и граффити очистили 18 065 знаков и светофоров.

Кроме того, в Северной столице построили 19 новых объектов, еще на 19 адресах была проведена модернизация оборудования. На 89 светофорах появились датчики для отслеживания интенсивности движения машин.

К автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключили 51 объект. Режим работы светофоров изменили на 225 адресах, а на 30 перекрестках ввели выделенную фазу для пешеходов. Также за указанный период в Петербурге организовали 37 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы сообщали, что на Ушаковском путепроводе обновили почти 60 светильников.

Фото: Piter.tv