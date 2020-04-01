В аэропорте Пулково и торговых центрах Петербурга несколько часов искали взрывчатые предметы из-за письма на почте

В ходе осмотра “заминированных” зданий не было обнаружено ни одного опасного предмета.

На протяжении нескольких часов сотрудники аэропорта искали опасные взрывчатые предметы из-за сообщения о минировании, которое поступило на почту 6 марта. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник отправил на почту аэропорта письмо, в котором предупреждал о наличии тратиловых шашков в здании. Также в письме говорилось, что неизвестный заложил их в здании УФМС и торговых центрах города. Злоумышленник обещал активировать взрывчатки, если начнутся оцепления.

В Петербурге и Ленобласти были осмотрены 179 торговых центров и других зданий. Известно, что из трёх ТЦ было выведено около 4 тыс. человек, а из восьми объектов УВМ эвакуировали 43 человека.

В ходе осмотра "заминированных" зданий не было обнаружено ни одного опасного предмета. В осмотрах принимало участие 299 сотрудников ОВД.

Ранее мы писали, что неизвестный взломал телефон петербурженки и с ее номера сообщил о готовящемся взрыве.

Фото: Piter.TV