В "Пулково" появится бесплатная трехчасовая парковка

При "Пулково" создадут перекрестную бесплатную парковку.

Оператор аэропорта “Пулково” обеспечит перехватывающую парковку на Пулковском шоссе. Таким способом компания “Воздушные ворота Северной столицы” планирует решить проблему с транспортными заторами около аэропорта и близлежащим территориям.

В настоящее время оператором подана заявка на аренду земли, которая нужна для создания перехватывающей парковки. По словам представителей организации, в течение трех часов там бесплатно будут размещаться встречающие опаздывающих рейсов и те, кто прибыл в “Пулково” чересчур заблаговременно. После определенных часов за нахождение на объекте будет взиматься сумма согласно тарифу.