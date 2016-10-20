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В "Пулково" появится бесплатная трехчасовая парковка
Сегодня, 8:18
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lesjasap
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В "Пулково" появится бесплатная трехчасовая парковка

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При "Пулково" создадут перекрестную бесплатную парковку.

Оператор аэропорта “Пулково” обеспечит перехватывающую парковку на Пулковском шоссе. Таким способом компания “Воздушные ворота Северной столицы” планирует решить проблему с транспортными заторами около аэропорта и близлежащим территориям.
 
В настоящее время оператором подана заявка на аренду земли, которая нужна для создания перехватывающей парковки. По словам представителей организации, в течение трех часов там бесплатно будут размещаться встречающие опаздывающих рейсов и те, кто прибыл в “Пулково” чересчур заблаговременно. После определенных часов за нахождение на объекте будет взиматься сумма согласно тарифу.
Теги: парковка , пулково , решение проблемы
Категории: Новости СПб

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